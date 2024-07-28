Перес — о старте со второго места: «Лучшая позиция в Спа. О ней можно только мечтать»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации «Гран-при Бельгии». Он стал третьим, но будет стартовать со второго места из-за штрафа Макса Ферстаппена.

«Местами было очень сложно. Как всегда, в таких условиях все запросто может пойти не так, как случалось в последних подобных квалификациях. Было здорово наконец-то собрать все воедино. Думаю, второе место — это, вероятно, лучшая позиция в Спа, о ней можно только мечтать. Нас ждет длинная гонка. Похоже, будет сухо, так что посмотрим. Думаю, ситуация с износом резины будет непростой», — приводит слова Переса Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии», но получит штраф в виде потери 10 позиций из-за замены двигателя. С поула будет стартовать Шарль Леклер из «Феррари».

Гонка «Гран-при Бельгии» состоится в воскресенье, 28 июля, и начнется в 16.00 (мск).