Перес: «Очень жаль, что мы лишились первой практики в Монреале. Это позор»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал ситуацию с отменой первой практики «Гран-при Канады».

Дирекция гонки не смогла возобновить сессию из-за неисправности в работе системы камер безопасности.

«Очень жаль, что мы лишились первой практики. Думаю, она была нам очень нужна. Условия к концу второй практики также стали намного хуже. В этом плане это позор. Но думаю, мы собрали хорошую базу данных — и мы должны просто убедиться, что поиграемся немного с машиной. Все делалось слегка в спешке. Нам еще многое предстоит понять, — приводит слова Переса Motorsport Week.

FIA продлила вторую практику на 30 минут. Лучшее время в ней показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал Джордж Расселл из «Мерседеса». Замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс из «Феррари».