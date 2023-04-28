Серхио Перес: «Мы знали, что «Феррари» будет очень сильной»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о результатах в квалификации к гонке «Гран-при Азербайджана».

«Было сложно в первом секторе — особенно если учесть, сколько там поднимали красные флаги и что пришлось потом продолжить на том же комплекте шин. Нет никакого желания тратить впустую комплекты в первом сегменте. Пройти дальше без серьезной практики — это стало настоящим испытанием. Я немного расстроен третьим местом, потому что чувствовал, что могу выжать больше — но у меня получился не очень чистый круг. Мы знали, что «Феррари» будет очень сильной. И по приезде сюда мы уже понимали, что «Феррари» станет для нас главной угрозой. Думаю, Шарль Леклер проехал потрясающий круг», — приводит слова Переса Sky Sports.

Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации «Гран-при Азербайджана». Он проехал лучший круг за 1 минуту 40,203 секунды.

Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,188), третьим стал его сокомандник Серхио Перес (+0,292).