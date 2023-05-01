Серхио Перес: «Я определенно борюсь за титул»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал победу в рамках «Гран-при» Азербайджана «Формулы-1».

«Это были невероятные выходные, я очень доволен и так горжусь всеми. Я хочу сказать большое спасибо Тибо, одному из моих механиков, который находится дома по личным причинам, но он по-прежнему очень важная часть нашей команды. Мы были самой быстрой машиной на трассе. Я определенно борюсь за титул. Я говорю об этом не только из-за победы в Баку, я верю, что могу быть очень хорош в любом другом месте в этом сезоне. Сейчас я думаю только о Майами. Предстоит много гонок, и мы должны быть уверены, что в них поучаствуем», — заявил Перес.

На данный момент турнирную таблицу «Формулы-1» возглавляет еще один пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (93 очка). Перес идет вторым (87 очков). Третью строчку занимает пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (60 очков).