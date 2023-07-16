Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:33

Перес: «Цель на данный момент — безусловное второе место в чемпионате»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что его целью на остаток сезона будет сохранить второе место в чемпионате.

«В «Формуле-1» важна только итоговая позиция в чемпионате после Г"ран-при Абу-Даби», но нельзя сказать, что сейчас я только каким-то чудом занимаю вторую позицию в общем зачете. Я выигрывал гонки. У меня было несколько неудачных «Гран-при», но впереди у нас в любом случае будет еще достаточно возможностей. Цель на данный момент? Безусловное второе место в чемпионате. Но сейчас я думаю только о подготовке к «Гран-при Венгрии», — приводит слова Переса Racingnews365.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. После 12 этапов сезона-2023 мексиканец занимает второе место в личном зачете «Формулы-1» со 156 очками.

«Гран-при Венгрии» пройдет с 21 по 23 июля.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
0
Читайте также
«Зенит» вписывает себя в историю». Семак и Федотов — об OLIMPBET Суперкубке России
Сколько заработали на Уимблдоне Мирра Андреева, Касаткина и другие российские теннисистки
Брошенный годовалый ребенок найден у жилого дома в Москве
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Риккардо: «Трудно говорить об ожиданиях, пока я не сяду за руль болида «Альфа Таури»