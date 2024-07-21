Леклер: «В данный момент у «Феррари» четвертая или третья по скорости машина в пелотоне»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил перспективы команды в гонке «Гран-при Венгрии».

«Квалификация получилась непростой, особенно учитывая погодные условия в первом сегменте, которых мы не ожидали. После этого все в целом шло по плану, но нам, к сожалению, просто не хватило скорости. В данный момент у «Феррари» четвертая, может быть третья по скорости машина в пелотоне. По темпу мы очень близки к «Мерседесу». Не знаю, как все будет выглядеть в условиях гонки, но «Ред Булл» и «Макларен», к сожалению, в данный момент намного быстрее нас», — приводит слова Леклера Speed Week.

Леклер в квалификации занял шестое место, его напарник Карлос Сайнс стал четвертым. На первых двух строчках расположились пилоты «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно. Третье место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Гонка «Гран-при Венгрии» пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 16.00 по московскому времени.