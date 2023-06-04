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Леклер: «Я буду очень удивлен, если мы не найдем в машине какой-то неисправности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации «Гран-при Испании», в которой занял предпоследнее место.

«Нам нужно изучить все данные, но прежде всего проверить саму машину. Потому что происходило что-то очень странное. Я чуть не потерял контроль над машиной под красными флагами, когда ехал на скорости 70 км/ч, ее просто снесло без предупреждения. В левых поворотах все было очень плохо — основная проблема была сзади справа. Сначала я подумал, что все дело в шинах, поэтому поехал в боксы за новым комплектом. Но на новых шинах ничего не изменилось: в правых поворотах все было нормально, в левых машина вообще не работала. Нам нужно все проверить», — приводит слова Леклера Racefans.

Пилот «Феррари» отметил, что будет удивлен, если не будет найдена в машине какой-то неисправности.

«Я буду очень удивлен, если мы не найдем в машине какой-то неисправности. Непохоже, чтобы это было связано с неправильными настройками. Потому что настройки дают небольшие изменения, а здесь разница в поведении машины в левых и правых поворотах была огромной. Мы просто были очень медленными. Я даже не удивился, когда мне сказали, что мы не прошли дальше из первого сегмента», — рассказал Леклер.

Квалификацию «Гран-при Испании» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время показал Карлос Сайнс из «Феррари», третье — пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 4 июня. Начало — в 16.00 мск.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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