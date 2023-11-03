Леклер — о «Гран-при Бразилии»: «Машиной было трудно управлять, никакого сцепления с дорогой»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место в квалификации «Гран-при Бразилии».

«За всю свою карьеру я никогда не испытывал ничего подобного. Начиная с четвертого поворота, дождя не было. Но машиной было очень трудно управлять, никакого сцепления с дорогой. Я думал о том, чтобы сойти в конце круга, но закончил его и стал вторым. Так что это действительно хороший результат. В спринтерских уик-эндах всегда под большим вопросом гоночный темп. Но я надеюсь, что гонка будет хорошей, и надеюсь, что завтра и в воскресенье не будет сильного дождя», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен победил в квалификации «Гран-при Бразилии». Третье место у Лэнса Стролла («Астон Мартин»).

В субботу, 4 ноября, пройдут спринт-квалификация (17.00 мск) и спринтерская гонка (21.30 мск).

«Гран-при Бразилии» состоится в воскресенье, 5 ноября, начало — в 20.00 (мск).