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Сегодня, 17:34

Леклер: «В гонке постараемся добиться победы, хотя «Ред Булл» кажется немного быстрее»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место в спринте на «Гран-при Азербайджана». Первым стал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

«Это немного подтверждает то, что мы думали. У «Ред Булл» все еще есть преимущество в гонке. Мы, опять же, не должны забывать, насколько мы отставали в гоночном темпе две гонки назад. Мы сделали шаг вперед. Мы все еще не там, где хотим быть, но если победа невозможна, то нам просто нужно взять максимум очков. Завтра мы постараемся добиться победы, хотя «Ред Булл» кажется немного быстрее.

В спринте я не слишком сильно боролся с Пересом, потому что хотел сохранить свои шины, так как знал, что это наше слабое место», — приводит слова Леклера Sky Sports.

В пятницу, 28 апреля, Леклер выиграл основную квалификацию, благодаря чему займет первое место на стартовой решетке в гонке, которая пройдет в воскресенье, 30 апреля.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Шарль Леклер
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