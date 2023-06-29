Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

29 июня, 22:42

Леклер — о новом контракте: «Переговоры медленно идут, мы начинаем не торопясь обсуждать ситуацию»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что не собирается торопиться с продлением контракта с командой.

«Нет, я не устанавливал каких-либо крайних сроков. Мне по-прежнему кажется, что полтора года — это довольно долгий срок, но я в любом случае не ставил перед собой каких-то конкретных временных рамок. Переговоры медленно идут, мы начинаем не торопясь обсуждать ситуацию», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Также он прокомментировал слова советника «Ред Булл» Хельмута Марко о том, что на «Гран-при Канады» у «Феррари» была самая быстрая машина.

«Мы смотрелись хорошо, но пока мы далеки от того уровня, на котором хотим быть. Я по-прежнему считаю, в Канаде лучшая машина была у «Ред Булл», хотя Марко заявляет, что лучшая машина была у «Феррари», чему я совершенно не верю. Да, мы сделали шаг в правильном направлении, особенно с точки зрения стабильности поведения машины и ощущений от управления. А когда два этих фактора сходятся — обычно вы выступаете лучше», — сказал Леклер.

Победителем «Гран-при Канады» стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс финишировал пятым, а Леклер занял четветое место.

?С 30 июня по 2 июля пройдет «Гран-при Австралии».

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Владимир Аитов: регбист, врач, узник немецких концлагерей. История русского спортсмена
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Албон — о «Ред Булл»: «Хорнер все время мне пишет, но я в «Уильямсе» надолго»

Магнуссен — о проблеме «Хааса» с гоночным темпом: «Ощущается это как нечто более фундаментальное»