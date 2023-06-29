Леклер — о новом контракте: «Переговоры медленно идут, мы начинаем не торопясь обсуждать ситуацию»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что не собирается торопиться с продлением контракта с командой.

«Нет, я не устанавливал каких-либо крайних сроков. Мне по-прежнему кажется, что полтора года — это довольно долгий срок, но я в любом случае не ставил перед собой каких-то конкретных временных рамок. Переговоры медленно идут, мы начинаем не торопясь обсуждать ситуацию», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Также он прокомментировал слова советника «Ред Булл» Хельмута Марко о том, что на «Гран-при Канады» у «Феррари» была самая быстрая машина.

«Мы смотрелись хорошо, но пока мы далеки от того уровня, на котором хотим быть. Я по-прежнему считаю, в Канаде лучшая машина была у «Ред Булл», хотя Марко заявляет, что лучшая машина была у «Феррари», чему я совершенно не верю. Да, мы сделали шаг в правильном направлении, особенно с точки зрения стабильности поведения машины и ощущений от управления. А когда два этих фактора сходятся — обычно вы выступаете лучше», — сказал Леклер.

Победителем «Гран-при Канады» стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс финишировал пятым, а Леклер занял четветое место.

?С 30 июня по 2 июля пройдет «Гран-при Австралии».