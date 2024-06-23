Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 04:30

Леклер объяснил столкновение с Норрисом в третьей практике «Гран-при Испании»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о причинах столкновения с гонщиком «Макларен» Ландо Норрисом в третьей практике «Гран-при Испании». Стюарды вынесли Леклеру официальное предупреждение по данному инциденту.

«Ландо выезжал с пит-лейн, а я был позади на быстром круге. Потом он бросил свой круг, и я тоже. Я затормозил, находясь рядом с ним, и неправильно оценил ситуацию. Я был на правой стороне трассы, не хотел мешать машинам позади. Я был немного расстроен, что мне испортили быстрый круг, и смотрел в зеркало, пытаясь не помешать другим. Именно в этот момент мы и столкнулись, но это было обычное недоразумение», — приводит слова Леклера Racingnews365.

В квалификации «Гран-при Испании» Леклер занял пятое место, а Норрис стал первым.

Гонка на этапе в Испании пройдет в воскресенье, 23 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Макларен
Феррари
Ландо Норрис
Шарль Леклер
0
Читайте также
Макдэвид на набрал очков в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли
Умер первый боец в истории UFC — 180-килограммовый сумоист Тейла Тули
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Истерика и величие Роналду, болельщик упал с трибуны в ров. Что произошло на Евро-2024 22 июня 2024
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Хэмилтон: «Я не ожидал, что буду бороться за поул в Испании»