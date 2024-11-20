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Формула-1

20 ноября, 22:59

Леклер — о штрафах гонщиков за мат: «Мы хотели бы знать, куда идут деньги»

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер хочет, чтобы Международная автомобильная федерация (ФИА) отчитывалась перед гонщиками о том, куда идут деньги от выписываемых спортсменам штрафов.

«Мы достаточно разумны, чтобы понимать, когда нарушаем правила. На трассе важно иметь стюарда, который беспристрастно оценивает ситуации, но штрафовать за слова, которые никому не адресованы, — это абсурд. Мы не просим многого, просто проявить немного здравого смысла. Кроме того, должно быть больше прозрачности. Например, куда идут деньги, собранные со штрафов? На сегодняшний день мы не получили никаких ответов», — приводит слова Леклера La Repubblica.

Пилот &laquo;Формулы-1&raquo; Шарль Леклер. ФИА продолжает борьбу с матом. Теперь на 10 тысяч евро оштрафован Леклер

Ранее пилоты «Формулы-1» опубликовали заявление с критикой в адрес президента ФИА Мохаммеда бин Сулайема. Спортсмены были возмущены штрафами, которые их коллеги получают за использование ругательств на пресс-конференциях. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил наказание в виде общественных работ за нецензурные выражения в прямом эфире перед «Гран-при Сингапура», а Леклеру после этапа в Мексике выписали штраф в размере 10 тысяч евро.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер

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