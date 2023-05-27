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Сегодня, 09:38

Леклер: «Мы готовились к квалификации, а не к гонке»

Леклер заявил, что в «Феррари» готовятся к квалификации
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что сосредоточен на подготовку к квалификации «Гран-при Монако».

«Сложный день, поскольку машина ведет себя совсем не так, как должна. Нам предстоит как следует изучить настройки машины и поработать, чтобы завтра у меня были правильные ощущения от SF-23. На этой трассе все зависит от квалификации, поэтому мы не проводили симуляцию гонки, а сосредоточились на том, чтобы как можно лучше подготовиться к субботней сессии», — сказал Леклер после практики.

Леклер занял вторую строчку по итогам второй тренировки «Гран-при Монако».

25-летний монегаск занимает седьмую строчку в личном зачете, набрав 34 очка в пяти гонках. Лидирует — Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (119 очков).

Квалификации «Гран-при Монако» пройдет 27 мая. Начало — в 17:00 по мск. Гонка стартует 28 мая в 16:00 по мск.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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