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Сегодня, 02:10

Леклер — о поуле на «Гран-при Бельгии»: «Я не ожидал такого результата»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклерк не ожидал, что займет второе место в квалификации «Гран-при Бельгии». Он будет стартовать с поул-позицией в гонке из-за штрафа Макса Ферстаппена.

«Я определенно не ожидал такого в этот уик-энд. Очевидно, что в сложных условиях мы смогли сделать что-то выше наших ожиданий. Так что это хороший день для команды, и теперь нам нужно сосредоточиться на гонке. Посмотрим, что получится, когда дождя не будет. Без дождя, вероятно, пятое место было бы той позицией, за которую мы боролись, особенно с «Мерседес». Но дождь немного помог нам. Я постараюсь сохранить первое место», — приводит слова Леклера Sky Sports.

«Феррари» третий год подряд завоевала поул в Бельгии благодаря штрафам Ферстаппена.

Гонка на «Гран-при Бельгии» состоится в воскресенье, 28 июля и начнется в 16.00 (мск).

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
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