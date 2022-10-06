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Сегодня, 16:26

Штайнер назвал преимущество Шумахера в борьбе за место в «Хаас»

Руководитель команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер назвал отличие между действующим пилотом Миком Шумахером и другими кандидатами на место в команде.

«Когда человек уже работал с кем-то два года, то это преимущество, однозначно. У действующего пилота команды всегда есть преимущество «своего поля». Когда кто-то уже работал с тобой два года, это лучше, чем когда сталкиваешься с чем-то новым. Ведь времени учиться просто нет. Именно поэтому мы вернули Кевина Магнуссена, который уже давно был с нами. Да, он пропустил год, но знал всех, и это было преимуществом. Примем ли мы решение до этапа в Абу-Даби? Я надеюсь на это. Для меня нет никакой радости в том, чтобы давать вам ответ, который вам не нравится», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

Контракт Шумахера с «Хаасом» истекает в конце нынешнего сезона. Немец выступает за американскую команду с 2021 года.

После 17-го этапа 23-летний пилот 16 строчку в личном зачете с 12 очками. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен с 22 очками находится на 14-й строчке.

Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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