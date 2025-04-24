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Сегодня, 17:58

Штайнер назвал вероятную замену Цуноде в «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
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Экс-руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер предположил, что молодой шведский гонщик Исак Хаджар из «Рейсинг Буллз» может получить место в основной команде «Ред Булл», если Юки Цунода не оправдает ожиданий.

«Хаджар уже является частью их молодежной системы. Японский пилот либо останется в «Ред Булл», либо покинет структуру, но возвращение в «Рейсинг Буллз» маловероятно. 19-летний Хаджар показывает стабильные результаты в «Формуле-2» и считается одним из самых талантливых молодых гонщиков», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

Формула-1
Ред Булл
Юки Цунода
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