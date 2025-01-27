Штайнер пожелал удачи Лоусону в попытке опередить Ферстаппена

Экс-руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер выразил пожелание, чтобы пилоту Лоусону удалось в заезде превзойти результаты Макса Ферстаппена.

«Я не считаю, что в «Ред Булл» сделали правильный выбор. Им пришлось идти на компромисс, и это был один из вариантов. Я считаю, что Юки нужно было дать шанс. Я не говорю, что он этого заслуживает, поскольку никто ничего не заслуживает, но было бы лучше посадить Цуноду за руль в предстоящем сезоне и посмотреть, как он справится. Если он проявит себя недостаточно хорошо, то в таком случае отпустить его. Он выкладывается больше, чем обычно, но не получает возможности сделать следующий шаг» — говорит Штайнер.

Он также пожелал удачи Лиаму Лоусону, если тот попытается опередить Макса Ферстаппена. «Еще никому этого не удавалось сделать. Если Лиам умный, то он будет позиционировать себя вторым номером и постарается за этот год научиться как можно большему, чтобы приблизиться к Максу. Это его единственный шанс», — заключил Штайнер.

Новозеландец впервые получил место за болидом «Формулы-1» в «РБ» в сезоне-2023. Начиная с этапа в Нидерландах он заменял сломавшего руку Даниэля Риккардо и уже в своей третьей гонке смог набрать очки. Всего за «РБ» в 2023-2024 годах Лоусон провел 11 гонок.