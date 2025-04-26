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Сегодня, 10:50

Штайнер — о Норрисе: «Стабильность придет с уверенностью»

Камила Абдурахманова
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Экс-руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал текущие выступления пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«В Джидде Ландо вновь доказал, на что способен за рулем. Он великолепный гонщик, но пока делает слишком много ошибок. И, кажется, сам это прекрасно осознает — он был своим главным критиком, признав, что «все испортил». Это не ново: в прошлом году у него регулярно возникали проблемы со стартами, будто он просто не мог правильно тронуться. Сейчас со стартами у него лучше, но...

Думаю, со временем он станет стабильнее, когда на него перестанут давить», — заявил Штайнер в интервью Racingnews365.

После пяти гонок Норрис занимает вторую строчку в чемпионате с 89 очками, уступая своему партнеру по команде Оскару Пиастри, у которого 99 баллов.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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