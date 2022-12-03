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3 декабря, 23:12

Штайнер заявил, что владелец Джин Хаас не собирается продавать команду

Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что владелец Джин Хаас не собирается продавать команду.

«Очевидно, если бы был вопрос о продаже команды в 2019 или 2020 году, то ответ, возможно, был бы другим. Но в 2020 году никто не хотел покупать команду. Все пришли позже. В 2017 или 2018 годах можно было продавать команду за фунт, и ее никто бы не купил. А теперь все говорят, что хотят команду, но сейчас она стоит много денег. Так вот, ответ на вопрос, будет ли Джин Хаас продавать команду сейчас? Ответ — нет», — приводит слова Штайнера PlanetF1.

В начале 2022 года Майкл Андретти заявлял о том, что несколько раз пытался приобрести «Хаас».

В прошедшем сезоне «Формулы-1» американская команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 37 очков.

Источник: PlanetF1
Формула-1
Хаас
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