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Формула-1

13 апреля, 16:20

Шумахер с помощью жены оставил подпись на шлеме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер с помощью жены оставил подпись на шлеме для благотворительного аукциона.

Об этом рассказал трехкратный чемпион «Формулы-1» Джеки Стюарт. Деньги с продажи шлема пойдут в его благотворительный фонд «"Гонка против деменции».

Подписать шлем семикратному чемпиону главной гоночной серии помогла его жена.

«Замечательно, что Михаэль смог подписать шлем в поддержку этого благородного дела — борьбы с болезнью, от которой нет лекарства. Его жена помогла ему, и это пополнило нашу коллекцию подписей всех чемпионов, которые еще с нами», — приводит слова Стюарта Daily Mail.

Михаэль Шумахер в 2013-м получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. После аварии он долгое время находился в коме, подключенный к аппарату ИВЛ. Семья гонщика не раскрывает подробности состояния его здоровья. В марте репортер Феликс Горнер заявил, что состояние экс-пилота «Формулы-1» остается крайне тяжелым.

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Формула-1
Джеки Стюарт
Михаэль Шумахер
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