Шварцман поделился ожиданиями от дебюта в «Формуле-1» за «Феррари»

Тест-пилот «Феррари» россиянин Роберт Шварцман поделился ожиданиями от участия в первой практике на «Гран-при США».

«2022 год был для меня иным, нежели предыдущие, так как планировалось, что я не буду участвовать ни в каких гонках, а посвящу все время работе в команде. Я много работал на симуляторе и очень рад, что стал частью команды. Опыт, который я приобрел в 2022 году, многому научил меня. Дебютировать в «Формуле-1» с «Феррари» — это для меня большая честь, и то, что я первый пилот, который получил эту возможность после многих лет работы, сделает данный уик-энд особенным», — приводит слова Шварцмана официальный сайт «Феррари».

Он также назвал трассу в Америке достаточно сложной и интересной. По его словам, он никогда прежде не выступал на этой трассе и тренировался в основном на симуляторе, так что с нетерпением ждет возможности опробовать трек по-настоящему.

23-летний россиянин выступает под израильской лицензией.

Шварцман является вице-чемпионом «Формулы-2» в сезоне-2021.

«Гран-при США» пройдет на трассе COTA с 21 по 23 октября. В первой практике россиянин заменит монегаска Шарля Леклера.