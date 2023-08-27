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Сегодня, 17:36

Шварцман — о первой практике «Гран-при Нидерландов»: «Было интересно, но очень сложно»

Алина Савинова
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Российско-израильский пилот Роберт Шварцман поделился впечатлениями от участия в первой в этом сезоне практике за рулем «Феррари».

«Было интересно, но очень сложно — я должен это признать. Я впервые оказался за рулем машины SF-23 и впервые на трассе в Зандворте. В целом задача тренировки была такая: провести аэродинамические испытания, а это значит, что нам нужно было держать стабильный темп на жестких шинах и не гнаться за скоростью. Трудности были связаны с тем, что баланс машины заметно менялся, на трассе она вела себя очень странно, ею было сложно управлять, и повторюсь — машина не была настроена на максимально высокие скорости. В этом смысле, к сожалению, у нас не было возможности показать впечатляющие результаты на круге, но стояла задача проехать как можно больше кругов. Нам удалось полностью реализовать программу, и я этим доволен», — приводит Athletistic слова Шварцмана.

Шварцман заменил пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в первой практике «Гран-при Нидерландов», в рамках которой он показал 19-й результат. 23-летний спортсмен уступил занявшему первую строчку Максу Ферстаппену из «Ред Булл» 2,951 секунды.

«Гран-при Нидерландов» проходит с 25 по 27 августа.

Источник: https://athletistic.com/formula-1/353335.html
Формула-1
Роберт Шварцман
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