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Сегодня, 20:05

Шварцман выступит в первой тренировке «Гран-при Мексики» в составе «Заубер»

Алина Савинова
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Российско-израильский пилот Роберт Шварцман примет участие в первой тренировке «Гран-при Мексики» в составе «Заубер».

В этой свободной практике 25-летний гонщик заменит китайца Гуаньюя Чжоу.

«Мы снова сотрудничаем с «Феррари», чтобы дать молодым талантам возможность участвовать в тренировочных сессиях. Удачи, Роберт!» — говорится в пресс-релизе «Заубер».

В августе Шварцман уже выступал за швейцарскую команду во время «Гран-при Нидерландов». В первой практике он заменил за рулем болида «Заубер» финна Валттери Боттаса и показал 16-й результат.

20-й этап «Формулы-1» в Мексике пройдет с 25 по 27 октября на Автодроме имени братьев Родригес.

Формула-1
Роберт Шварцман

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