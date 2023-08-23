Шварцман заменит Сайнса в первой практике «Гран-при Нидерландов»

Шварцман выступит за «Феррари» в первой практике «Гран-при Нидерландов»

Российский пилот Роберт Шварцман выступит вместо гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса на первой практике «Гран-при Нидерландов».

Данное решение было принято в связи с тем, что согласно регламенту «Формулы-1», каждая команда по ходу сезона должна дважды отдать первую тренировку молодому гонщику.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что Шварцман может еще принять участие в тренировке в Абу-Даби.

«Роберт проедет в Зандворте на машине Карлоса, и, скорее всего, в Абу-Даби на машине Шарля Леклера», — приводит слова Вассера RaceFans.

В 2022 году году 23-летний россиянин работал на свободных заездах в США и Абу-Даби.

«Гран-при Нидерландов» пройдет с 25 по 27 августа. Первая практика состоится в пятницу, начало — в 13.30 по московскому времени.