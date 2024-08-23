Шварцман занял 16-е место в первой свободной практике «Гран-при Нидерландов»

В Зандворте завершилась первая свободная практика в рамках «Гран-при Нидерландов». Лучшее время показал пилот «Макларен» Ландо Норрис, его результат — 1 минута 12,322 секунды.

Второе место занял действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,201 секунды). На третьей позиции расположился гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон (+0,684).

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман за рулем гоночного болида «Заубер» показал 16-й результат (+2,336). В этой тренировке он заменял финна Валттери Боттаса.

«Гран-при Нидерландов» проходит в Зандворте с 23 по 25 августа.