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Сегодня, 15:03

Швейцария вслед за Евросоюзом сняла санкции с гонщика Мазепина

Алина Савинова
Никита Мазепин.
Фото Getty Images
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Российский автогонщик Никита Мазепин сообщил, что Швейцария исключила его из своего санкционного списка.

«Это большая победа для меня. Про дальнейшие планы расскажу обязательно, но чуть позднее», — цитирует Мазепина ТАСС.

13 сентября 25-летний гонщик был исключен из санкций Евросоюза. По словам Мазепина, он очень рад тому, что справедливость наконец-то восторжествовала.

Россиянин подпал под санкции «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным», который является его отцом.

Мазепин в 2021 году выступал в «Формуле-1» за «Хаас». Его лучшим результатом в чемпионате стало 14-е место. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином, и его место занял Кевин Магнуссен.

Источник: ТАСС
Никита Мазепин

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