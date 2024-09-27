Швейцария вслед за Евросоюзом сняла санкции с гонщика Мазепина

Российский автогонщик Никита Мазепин сообщил, что Швейцария исключила его из своего санкционного списка.

«Это большая победа для меня. Про дальнейшие планы расскажу обязательно, но чуть позднее», — цитирует Мазепина ТАСС.

13 сентября 25-летний гонщик был исключен из санкций Евросоюза. По словам Мазепина, он очень рад тому, что справедливость наконец-то восторжествовала.

Россиянин подпал под санкции «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным», который является его отцом.

Мазепин в 2021 году выступал в «Формуле-1» за «Хаас». Его лучшим результатом в чемпионате стало 14-е место. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином, и его место занял Кевин Магнуссен.