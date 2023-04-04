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Сегодня, 13:12

Сироткин рассказал о возможности выступления россиян в международных соревнованиях

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Вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин оценил возможность выступления спортсменов из России на международных соревнованиях.

«Если мы говорим о наших спортсменах, то у нас есть талантливые ребята, но они находятся сейчас на определенной стадии своей карьеры. К моменту, когда станут готовы выступать в «Формуле-1», пройдет как минимум несколько лет. И что будет в мире к этому времени, какая политическая ситуация, никто не знает. Сложно загадывать.
В текущей обстановке у них есть возможность продолжать выступления, пусть и не так открыто, как хотелось бы, в «Формуле-3», «Формуле-4» и даже в «Формуле-2». Остается последний шаг. А до него у нас еще есть некоторое количество лет, чтобы либо ситуация изменилась, либо мы нашли какое-то решение», — цитирует Сироткина RT.

Ранее Международная федерация автоспорта (FIA) ввела ограничения на выступления для спортсменов из России: запрет на выступление под российским флагом и необходимость подписания политической декларации.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1131786-sirotkin-rossiya-molodost-shansy
Формула-1
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