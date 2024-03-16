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16 марта, 10:09

Сотрудница «Ред Булл» подаст апелляцию на решение команды отклонить ее жалобу на Хорнера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Женщина, обвинившая главу «Ред Булл» Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, подаст апелляцию на решение руководства отклонить ее жалобу, сообщает ВВС.

По данным источника, она попросит «Ред Булл» пересмотреть свое решение, которое было принято после расследования, проведенного юристом. Если представители команды снова отклонят иск женщины, то у нее будет возможность подать судебный иск против «Ред Булл» и Хорнера.

Напомним, что «Ред Булл» отстранил эту обвинявшую Хорнера сотрудницу от должности на прошлой неделе. Причиной для такого решения, по данным ВВС, стала ее нечестность.

В фверале стало известно, что одна из сотрудниц команды обвинила Хорнера в неподобающем поведении. «Ред Булл» инициировала внутреннее расследование и по его итогам глава команды был оправдан.

Кристиан Хорнер (слева), Макс Ферстаппен (в&nbsp;центре) и&nbsp;Йос Ферстаппен. В «Ред Булл» началась гражданская война. Придется ли выбирать между Хорнером и Ферстаппеном?

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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