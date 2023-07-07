Гельмут Марко — о будущем де Вриса: «Он не оправдывает ожиданий»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о будущем пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса.

Марко спросили, какова вероятность того, что де Врис все еще будет в команде к моменту домашнего «Гран-при Нидерландов».

«Когда гонка в Зандворте? После летних каникул? Тогда я смогу сказать вам только в Зандворте. Мы рассматриваем такую возможность. Не секрет, что он не оправдывает ожиданий. Это сложный вид спорта, и мы должны смотреть в будущее. Мы ждем от него результатов. Если это будет необходимо, то мы примем решение», — сказал Марко Viaplay.

Де Врис не набрал ни одного очка в текущем сезоне. После 11 гонок 28-летний пилот занимает последнее место в личном зачете Формулы-1.