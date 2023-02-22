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Сегодня, 16:31

Хельмут Марко: «Хотим защитить оба титула, но я не жду такого же доминирования, как в 2022 году»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне.

«Да, мы хотим защитить оба титула. Но я не жду, что мы проведем такой же доминирующий сезон, как в 2022 году. Если учитывать командную структуру, личностные и спортивные качества пилотов, то нашим самым сильным соперником должен быть «Мерседес». И в прошлом они уже доказывали, что очень хороши с точки зрения стратегии. Расселл становится сильнее и будет отбирать очки у Хэмилтона — для нас это хорошо.

При этом «Феррари» решили свои проблемы с надежностью и их двигатель стал мощнее. У нас нет большого преимущества над конкурентами, если мы говорим о двигателе, а также это будет второй год действия нового регламента. Так что мы можем предположить, что плотность в пелотоне станет выше», — приводит слова Марко GP Today.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля там же состоятся предсезонные тесты.

Формула-1
Ред Булл
Хельмут Марко
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