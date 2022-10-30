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Сегодня, 07:37

Марко: «Надеюсь, в гонке «Феррари» будет смотреться сильнее и надавит на «Мерседес»

Советник «Ред Булл» подвел итоги квалификации к «Гран-при Мексики»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подвел итоги квалификации к «Гран-при Мексики».

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, второе и третье место заняли пилоты «Мерседес» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Гонщики «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли пятое и седьмое место соответственно.

«Борьба была очень плотной. Хотя вообще мы ожидали чуть большего от «Феррари». Мы не знали, блефовали ли в «Мерседесе» в третьей практике или нет, но они, судя по всему, работали с меньшим количеством топлива в баках. Круг Макса вышел оптимальным за исключением одного поворота во втором секторе. Так что мы довольны.

Надеюсь, в гонке «Феррари» будет смотреться сильнее, тогда они смогут надавить на «Мерседес». Так что борьба будет плотной, хотя у нас должно быть преимущество за счет более высокой скорости на прямых», — приводит слова Марко Racingnews365.

Главная гонка «Гран-при Мескики» пройдет 30 октября и начнется в 23.00 мск.

Источник: https://racingnews365.nl/marko-ziet-belangrijk-voordeel-voor-verstappen-in-strijd-met-beide-mercedes-coureurs
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Хельмут Марко
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Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Мексики»