Хельмут Марко: «Скоро нам нужно будет посадить за руль «РБ» молодого гонщика»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о будущем гонщика Даниэля Риккардо в «РБ». По его словам, австралиец Лиам Лоусон займет место 34-летнего гонщика в следующем сезоне.

«Акционеры ясно дали понять, что «РБ» — это молодежная команда и что нам нужно действовать соответствующим образом. В отношении Риккардо [приглашения австралийца в «РБ"] целью было рассмотреть его перевод в «Ред Булл» в том случае, если бы он сумел продемонстрировать выдающиеся выступления. Но теперь это место уже отдано Серхио Пересу, так что данный план более не актуален. И скоро нам нужно будет посадить за руль «РБ» молодого гонщика. Этим гонщиком должен быть Лиам Лоусон», — приводит слова Марко GrandPrix.

Ранее сообщалось, что пилот Юки Цунода останется в «РБ» на следующий год.

В сезоне-2024 команда «РБ» в Кубке конструкторов занимает шестое место, набрав 28 очков.