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Сегодня, 00:24

Советник «Ред Булл» Марко — о стоимости расставания с Пересом: «Речь идет о миллионных выплатах»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос о расторжении контракта с бывшим пилотом команды Серхио Пересом.

«Принимая во внимание подписанный ранее контракт, мы договорились об условиях, приемлемых для обеих сторон. Идет ли речь о миллионных выплатах? Да, ведь речь идет о «Формуле-1», — цитирует Марко Sport.de.

18 декабря Перес объявил об уходе из «Ред Булл». По итогам сезона-2024 34-летний мексиканец набрал 152 очка и занял восьмое место в личном зачете «Формулы» — 1. Он выступал в «Ред Булл» с 2021 года.

Заменой Пересу в «Ред Булл» стал новозеландец Лиам Лоусон. Ранее он представлял «РБ».

Формула-1
Серхио Перес
Хельмут Марко
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