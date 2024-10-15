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Сегодня, 09:37

Марко: «Ферстаппен станет чемпионом, поскольку у Норриса есть психологические слабости»

Алина Савинова
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему уверен в победе Макса Ферстаппена в борьбе за чемпионский титул 2024 года с Ландо Норрисом из «Макларен».

«Макс лучший, он самый быстрый и, прежде всего, силен морально, чтобы бороться за звание чемпиона мира. В этом он превосходит Шарля Леклера и Ландо Норриса. Мы знаем, что у Норриса есть некоторые психологические слабости. Я читал, что ему необходимо провести некоторые ритуалы, чтобы хорошо выступить в день гонки», — заявил Марко.

Ранее Ферстаппен рассказал, что концовка нынешнего сезона, по его мнению, не будет такой же напряженной из-за борьбы с Норрисом, какой была с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» в 2021 году.

На данный момент Ферстаппена и Норриса разделяют 52 очка. До завершения сезона-2024 осталось шесть этапов, ближайший пройдет с 18 по 20 октября в Остине (США).

Источник: formulanerds.com
Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко

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