Марко: «В «Хаасе» я бы предпочел увидеть перспективного таланта в паре с Магнуссеном»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что гонщик Мик Шумахер покинет «Хаас».

«Когда команда так активно и публично тебя критикует, как иногда случилось, это показывает, что доверия не хватает. В «Хаасе» я бы предпочел увидеть перспективного большого таланта в паре с Магнуссеном. Но в данный момент я не вижу никого, кто соответствовал бы этим требованиям. Предполагаю, «Хаас» выберет на место Мика ветерана», — приводит слова Марко RTL.

Контракт Шумахера истекает в конце 2022 года. Главным претендентом на его место в «Хаасе» считается резервный гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг.