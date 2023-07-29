Спринт-гонку на «Гран-при Бельгии» перенесли на полчаса из-за дождя

Время начала спринт-гонки на «Гран-при Бельгии» перенесли на полчаса из-за дождя, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Заезд должен был стартовать в 17.35, новое время старта — 18.05.

Решение о переносе гонки было принято из-за задержек, связанных с погодными условиями: начало спринт-квалификации было отложено на 35 минут из-за ливня на трассе в Спа.

По итогам спринт-квалификации первое место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вместе с ним на первом ряду стартовой решетки будет Оскар Пиастри («Макларен»), уступивший нидерландцу 0,011 секунды.