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Формула-1

Сегодня, 15:53

Стала известна реакция «Феррари» на аварию Хэмилтона во время тестового заезда

Сергей Ярошенко
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Эксперт Sky Sports Крейг Слейтер рассказал о реакции «Феррари» на аварию семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона во время тестовых заездов в Барселоне.

«Как объяснил мне высокопоставленный источник в «Феррари», авария в это время года — это совершенно нормально, особенно для такого человека, как Хэмилтон, который приходит в команду в статусе новичка и хочет протестировать и оценить возможности своей новой машины. И здесь есть повторение. У Льюиса действительно была похожая авария во время его самого первого предсезонного выступления за «Мерседес», — приводит слова Слейтера издание PlanetF1.

29 января британец во время утренней сессии тестовых заездов в Барселоне не справился с управлением и врезался в ограждение трассы. В результате инцидента сам спортсмен не пострадал, в то время как автомобиль получил ущерб в виде повреждения подвески и аэродинамических элементов. Хэмилтон был за рулем модифицированной версии Ferrari SF-23 2023 года.

В конце прошлого сезона «Формулы-1» Хэмилтон перешел в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес».

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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