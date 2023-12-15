Стало известно новое название команды «Альфа Ромео»

Команда «Заубер», которая ранее выступала в «Формуле-1» под маркой «Альфа Ромео», объявила новое название на сезон-2024.

Команда будет выступать под названием Stake F1 Team Kick Sauber, где Stake и Kick — названия брендов, сотрудничающих с «Заубером».

«Заубер» и «Альфа Ромео», который был титульным спонсором, прекратили сотрудничество по окончании 2023 года.

Kick — это платформа потокового вещания, которая ранее уже сотрудничала с «Заубером», а теперь имя компании будет представлено и в наименовании шасси — Kick Sauber C44. Текущее название останется неизменным до конца сезона-2025.