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Сегодня, 18:59

«Заубер» будет выступать в «Формуле-1» под названием «Стейк»

Ана Горшкова
Корреспондент
Новое название команды «Заубер».
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Команда «Заубер», которая ранее выступала в «Формуле-1» под маркой «Альфа Ромео», в 2024-2025 годах будет выступать под названием «Стейк».

«Этот беспрецедентный шаг является продолжением успешного партнерства, установленного в 2023 году, и открывает новые возможности для команды «Формулы-1», которая будет соревноваться в 2024 и 2025 годах. Партнерство, ориентированное на болельщиков», — говорится в заявлении «Заубера».

Представитель «Заубера» Алессандро Алунни Брави заявил, что с нетерпением ждет нового сезона.

«Новая роль бренда во главе Stake F1 Team представляет собой естественный и захватывающий следующий шаг на этом пути. 2024 год станет новой страницей и возможностью сделать больше, лучше и достичь еще большего: мы с нетерпением ждем еще более захватывающего календаря событий в этом новом сезоне», — сказал Брави.

Также представители команды объявили, что будут использоваться два названия: «Стейк» (Stake F1 Team) и «Кик Заубер» (F1 Team Kick Sauber). Второе название будет использоваться только на «Гран-при» в тех странах, где запрещены онлайн-казино.

«Заубер» и «Альфа Ромео», который был титульным спонсором, прекратили сотрудничество по окончании 2023 года. С 2026 года «Заубер» станет заводской командой немецкой компании «Ауди».

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