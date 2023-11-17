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Сегодня, 13:11

Старт второй практики «Гран-при Лас-Вегаса» перенесен на 30 минут

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Юки Цунода в первой практике «Гран-при Лас-Вегаса».
Фото Reuters
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Вторая свободная практика «Гран-при Лас-Вегаса» перенесена второй раз за день.

Трассу для тренировки откроют в 2:30 по местному времени (13:30 мск). В 4:00 по Лас-Вегасу трасса станет дорогой общего пользования, поэтому у организаторов остается немного времени для переноса практики.

В самом начале первой практики «Гран-при Лас-Вегаса» плохо закрепленный люк оторвался под машину испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в 14-м повороте. Позже в ФИА заявили, что проведут дополнительную инспекцию гоночного полотна и проверят все люки.

Квалификация «Гран-при Лас-Вегаса» пройдет 18 ноября. Начало — в 11:00 мск. Гонка состоится 19 ноября. Старт — в 9:00 мск.

Формула-1
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Вторая практика «Гран-при Лас-Вегаса» пройдет в 13:00 по московскому времени