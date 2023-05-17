Доменикали: «Принятое решение об отмене «Гран-при Эмилия-Романьи» является правильным для всех»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал решение об отмене «Гран-при Эмилия-Романьи».

«Это настоящая трагедия — видеть то, что произошло с Имолой и Эмилия-Романьей, городом и регионом, в котором я сам вырос. И сейчас я всеми мыслями с людьми, семьями, общинами, которые пострадали в этом наводнении. Принятое решение об отмене «Гран-при» является правильным для всех местных жителей и для семьи «Формулы-1», поскольку мы обязаны обеспечить безопасность и не создавать дополнительную нагрузку на местные власти, пока они разбираются с этой ужасной ситуацией», — приводит слова Доменикали Racer.

17 мая «Формула-1» выступила с заявлением о том, что этап «Гран-при» в Имоле было решено отменить. Ранее в итальянском регионе был объявлен красный уровень тревоги из-за проливных дождей. Ситуация в связи с погодными условиями не улучшается.

«Гран-при Эмилии-Романьи» должен был пройти с 19 по 21 мая на автодроме Энцо и Дино Феррари.