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Формула-1

12 апреля, 11:36

Стелла: «Разговоры о доминировании «Макларена» преувеличены»

Камила Абдурахманова
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Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал слухи о безоговорочном превосходстве команды, назвав их надуманными.

«Разрывы минимальны и остаются такими. В Китае квалификация была очень плотной, а в Японии нас опередили и в квалификации, и в гонке. Нужно смотреть на вещи объективно.

Обсуждать доминирование сейчас — неверно. Такие разговоры часто инициируют конкуренты, пытаясь создать давление. Но мы трезво оцениваем ситуацию и не поддаемся на провокации.

Мы понимаем, что потенциал MCL39 еще не раскрыт полностью, и предстоит много работы. Наша задача — продолжать совершенствовать машину», — заявил Стелла перед «Гран-при Бахрейна».

На данный момент первое место в общем зачете пилотов занимает пилот «Макларена» Ландо Норрис с 62 очками. Следом за ним идет Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с 61 очком. Третье место занимает Оскар Пиастри, также пилот «Макларена», у него 49 очков.

Формула-1
Макларен
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