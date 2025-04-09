Стелла — о стратегии «Макларен»: «Подиум — минимум, когда победа недоступна»

Глава «Макларен» Андреа Стелла раскрыл философию команды в борьбе за чемпионские титулы.

«Когда нельзя победить, нужно бороться за подиум. Систематическое попадание в топ-3 в долгосрочной перспективе приносит решающие очки.

Мы не недооцениваем никого: ни Ферстаппена с «Ред Булл», ни дуэты «Мерседес» и «Феррари». Сезон — марафон, где текущие трудности конкурентов временны.

Сейчас результаты колеблются от этапа к этапу: Хэмилтон силен в Китае, Расселл показывает темп, «Ред Булл» доминирует в Сузуке. Мы находимся в переходной фазе сезона», — рассказал Стелла Racingnews365.

Четвертый этап сезона 2025 года пройдет с 11 по 13 апреля в Бахрейне.