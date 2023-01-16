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Сегодня, 15:33

Стелла заявил, что отсутствие опыта у Пиастри не замедлит «Макларен»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новый руководитель «Макларен» Андреа Стелла не считает, что отсутствие опыта у Оскара Пиастри станет тем фактором, который замедлит команду в новом сезоне.

«Важно, что мы сохранили преемственность благодаря Ландо и он будет оставаться для нас ориентиром. Мы хорошо знаем этот ориентир, поскольку команда развивалась вместе с Ландо. Он добился отличного прогресса с точки зрения понимания технических особенностей и с точки зрения гоночного мастерства — мы в «Макларен» очень хорошо знаем Ландо. Он станет ориентиром для Оскара. Речь не только о результатах, но и о понимании машины. При этом мы хотим, чтобы Оскар прогрессировал самостоятельно. Он очень талантлив, и мы будем ориентироваться на его мнение о машине, на его предпочтения, точно так же, как мы ориентировались на предпочтения Даниэля Риккардо», — приводит слова Стеллы f1news.

Он также заявил, что в команде не сомневаются, что Пиастри достаточно талантлив, чтобы придерживаться собственного подхода, основываясь на ориентирах напарника.

«Именно поэтому у меня нет опасений, что из-за недостатка опыта у Оскара команда что-то потеряет», — добавил Стелла.

Пиастри является чемпионом «Формулы-3» и «Формулы-2». В сезоне-2022 он являлся резервным пилотом «Альпин», в сезоне-2023 он будет пилотом «Макларен», где заменил Риккьярдо.

Макларен
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