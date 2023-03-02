Стролл примет участие в «Гран-при Бахрейна»

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл сможет выступить на Гран-при Бахрейна в ближайшие выходные, сообщает пресс-служба команды.

«Было обидно не попасть в Бахрейн на предсезонные тесты, и я был разочарован тем, что пропустил три дня гонок. Однако, учитывая травму запястья, мы с командой решили, что лучше сосредоточиться на восстановлении, чтобы я был готов к этим выходным и к предстоящему длинному сезону. С тех пор я упорно работаю со своей командой, чтобы убедиться, что я полностью готов к соревнованиям в эти выходные. Теперь я готов приступить к работе и сосредоточиться на гонках в этот уик-энд, чего я с нетерпением жду», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что канадец может пропустить «Гран-при Бахрейна» из-за травмы запястья, которую он получил в результате падения с велосипеда.

На предсезонных тестах вместо Стролла выступал резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович.