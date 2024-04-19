Стролл выиграл первую практику на «Гран-при Китая»

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл показал лучший результат в первой практике на «Гран-при Китая». Результат его лучшего круга — 1 минута 36,302 секунды. Всего он проехал 21 круг.

Вторым стал австралийский гонщик «Макларен» Оскар Пиастри, который проиграл Строллу 0,327 секунды (24 круга). Замкнул тройку лучших Макс Ферстаппен из «Ред Булла» с результатом 1 минута 36,660 секунды (25 кругов).

В 10.25 по московскому времени состоится квалификация к спринту, который пройдет в субботу.