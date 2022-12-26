Стюарт думал, что Джоу не выживет после аварии на «Гран-при Великобритании»

Трехкратный чемпион Формулы-1 шотландец Джеки Стюарт рассказал об аварии в сезоне-2022, которая заставила его задуматься о безопасности в современной «Формуле-1».

«Я смотрел это дома с Хелен, моей женой, и сказал: «Он покойник». Он просто не мог быть жив. А в следующую минуту он выбрался из болида и прошёл с места аварии на своих двоих. Это замечательно. В наши дни происходили аварии, пожары, никто не мог добраться до гонщика, но гонку никогда не останавливали», — приводит слова Стюарта Daily Express.

На старте «Гран-при Великобритании» болид «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу столкнулся с «Мерседесом» Джорджа Расселла. После контакта болид китайца перевернулся, а затем застрял между забором и барьером.