Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

20 марта, 11:55

Суд Евросоюза постановил исключить Мазепина из санкционных списков

Сергей Разин
корреспондент
Никита Мазепин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин исключен из санкционных списков, сообщает РИА «Новости».

Европейский суд постановил исключить 25-летнего россиянина из списка. В марте 2022 года Мазепин попал в санкционные списки «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».

Мазепин выступал в «Формуле-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.

Формула-1
Никита Мазепин
18
14
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гасли стал совладельцем футбольного клуба из Франции

Компания из Саудовской Аравии хочет купить «Астон Мартин» и пригласить Ферстаппена