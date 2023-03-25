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Сегодня, 11:39

Суд оштрафовал Нельсона Пике на 953 000 долларов за расистские оскорбления Хэмилтона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бразильский суд вынес решение по делу о расистских оскорблениях в адрес пилота «Марседеса» Льюиса Хэмилтона со стороны трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике.

Как сообщает Reuters, суд постановил, что Пике обязан выплатить штраф в 953 000 долларов за «моральный ущерб, расистские и гомофобные высказывания против Хэмилтона» в ноябре 2021. Обвинения против Пике выдвинули правозащитные группы, которые требовали взыскать с экс-гонщика 10 миллионов бразильских реалов (около 1,9 миллиона долларов).

Напомним, что в одном из интервью Пике прокомментировал столкновение семикратного чемпиона «Формулы-1» Хэмилтона и Макса Ферстаппена («Ред Булл») во время «Гран-при Великобритании» в 2021 году. Бразилец использовал в отношении британца термин «негиньо», который считается расистским оскорблением, если употребляется не в отношении близких друзей.

Также он заявлял, что Хэмилтон — нетрадиционной сексуальной ориентации и проиграл чемпионский титул своему бывшему партнеру по команде Нико Росбергу в 2016 году, поскольку был увлечен своей личной жизнью.

Отметим, что дочь Нельсона Пике Келли встречается с Максом Ферстаппеном.

Льюис Хэмилтон. Расистский скандал в «Формуле-1»: Хэмилтона обругал отец девушки Ферстаппена

Источник: Reuters
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Нельсон Пике-старший
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