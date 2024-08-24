Судебные приставы описали машины и имущество «Хаас»

В четверг вечером голландские судебные приставы в сопровождении полиции описали гоночное оборудование и другое имущество команды «Формулы-1» «Хаас», сообщает Racingnews365.com.

В 2021 году за «Хаас» выступал российский пилот Никита Мазепин, отцом которого является бизнесмен Дмитрий Мазепин, заместитель председателя совета директоров «Уралкалия» в 2007-2022 годах. После расторжения контракта с россиянином «Уралкалий» потребовал от «Хаас» вернуть выплаченный спонсорский вклад.

В июне состоялся суд, по итогам которого «Хаас» обязали выплатить остаток спонсорских средств от расторгнутого договора, включая проценты и издержки на арбитраж, а так как этого не было сделано в течение двух месяцев, юристы «Уралкалия» потребовали от голландских властей конфисковать машины и оборудование команды после гоночного уик-энда.

Ранее появилась информация, что в «Хаас» намерены полностью погасить задолженность перед российской компанией «Уралкалий».